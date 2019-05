Am Konflikt mam Iran huet den US Ausseminister Mike Pompeo déi iranesch Regierung virun enger Attack gewarnt.

De Regimme zu Teheran misst verstoen, dass op Attacken géint amerikanesch Intressien oder US-Bierger, mat enger séierer an decisiver Demarche reagéiert gëtt, sou den amerikaneschen Diplomatiechef. D'US Regierung schwätzt zanter Deeg vun iranesche Menacen, ouni awer konkret Detailer ze ginn. Am Mike Pompeo sengem Message heescht et, dass ee kee Krich géif ustriewen.