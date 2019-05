Vun Enn d'nächst Joer un duerfe keng Plastikstuten méi benotzt ginn.

Vu Januar 2021 un sollen och plastiks Geschir, Schallimoen a Loftbäll zu Mexiko-City verbuede ginn. Dat geet aus dem Gesetztext ervir, deen d'Parlament vun der Stad um Donneschdeg ugeholl huet.

Aktuell kréien d'Clienten an de Supermarchéen an an de Geschäfter vun der Milliounemetropole gratis Plastikstuten. Et wier ee radikale Changement an der Ëmweltpolitik a sollt ee Beispill fir déi aner Regioune vum Land duerstellen, gëtt d'Deputéiert Alessandra Rojo de la Vega zitéiert, déi des Initiative lancéiert hat.

Plastiksoffall ass ee globale Problem, dat d'Ëmwelt op Joerhonnerte belaascht. Och d'EU wëll jo bis 2021 eng sëlleche Plastiks Objeten wéi plastiks Geschir, dat just eemol benotzt gëtt, Ouerestäbercher oder nach Schallimoen verbidden.