Et handelt sech sech ëm eng gezielt Attack vum Militärkommando Africom géint Membere vun der Gruppéierung IS.

Et gëtt geschat, datt et 75 bis 250 IS-Kämpfer am afrikanesche Land gëtt. Als Verglach: D'Shebab-Miliz soll tëscht 3000 a 7000 Memberen hunn.