Zanter Ufank vum Joer bis Abrëll wieren 51 Mënscherechtler an Aktivisten ëmbruecht ginn.

A Kolumbien ginn ëmmer méi Mënscherechtsaktivisten attackéiert an ëmbruecht, dofir schléit d'Uno de Moment Alarm. Dat ganzt leschte Joer wieren et 115 gewiescht. Do wier een negativen Trend ze gesinn, esou de Mënscherechtsbüro vun der Uno.

Ënnert anerem ass d'Situatioun am Land ugespaant, well vill Leit aus dem Venezuela eriwwer a Kolumbien flüchten. D'Land selwer huet awer nach mat senger Vergaangenheet ze kämpfen. Nodeems 2016 d'Farc-Rebellen an d'Regierung sech op ee Friddensofkommes konnten eenegen, steet nach ëmmer d'Fro am Raum wéi ee mat de Farc-Rebelle soll ëmgoen.