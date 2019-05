Den US-President Donald Trump schwätzt vu konstruktiven Gespréicher am Handelssträit mat China.

Kuerz drop huet en awer ordonnéiert, weider Sanktiounen op chinesesch Importer, virzebereeden. Domat léisst de President de Sträit weider eskaléieren. Bal all d'Importer aus China si mëttlerweil vu Sanktioune concernéiert.

Bei den neie Strofe geet et ëm eng Zomm vu bal 300 Milliarden Dollar, huet de Robert Lightizer matgedeelt, dee fir de Commerce vun den USA zoustänneg ass. Eng definitiv Decisioun wär awer nach net gefall. Scho virdrun war eng Negociatiounsronn am Handelskonflikt tëscht den USA a China ënnerbrach ginn, well ee sech net eens gouf. Béid Säite betounen awer ëmmer, d'Gespréicher géifen an enger positiver Atmosphär verlafen.