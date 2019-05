Den däitsch-tierkeschen Journalist huet géintiwwer der tierkescher Justiz ausgesot, hien wär wärend senger Zäit am Prisong an der Tierkei gefoltert ginn.

De Journalist huet a senger Ausso virum Geriicht zu Berlin de Staatschef Erdogan dofir responsabel gemaach. Deen hätt kuerz no sengem Arrêt eng Hetz-Campagne géint hie lancéiert. Déi hätt méi Giischtercher dozou beweegt, hien ze mësshandelen.

An der schrëftlecher Versioun vu senger Ausso, schreift den Deniz Yücel vu Schléi, hie wär och getrëppelt a menacéiert ginn. D'Folter hätt am Ganzen dräi Deeg gedauert a wär am Héichsécherheets-Prisong Silivri zu Istanbul geschitt.

De Politiker Yeneroglu vun der AKP, dem President senger Partei, huet dës Aussoen ugezweiwelt. Déi gesamt däitsch Politik huet sech deels besuergt wéinst dëser Nouvelle gewisen. CDU an SPD fuerderen eng Opklärung vun Ankara.