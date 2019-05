Den auto-designéierten Interimspresident am Venezuela Juan Guaidó strieft eng Kooperatioun mam US-amerikanesche Militär un.

Et gouf eng Persoun bei de Südkommando vun den Amerikaner geschéckt, fir Kontakt opzehuelen.

Bei enger Ried an der Haaptstad Caracas hat den Guaidó gesot, et géif dobäi ëm eng Kooperatioun fir d'Léisung vun der politescher Kris am Land goen.

Zanter Woche gëtt et am Venezuela jo en Muechtkampf tëscht dem aktuelle President Nicolas Maduro an dem Guaidó, dee sech als de legitimme Staatschef gesäit.

De Leader vun der Oppositioun hat d'Arméi schonn e puer mol opgefuerdert, sech géint de Maduro ze stellen. Bis ewell sinn awer nëmme wéineg Zaldoten deem Appell nogaangen.

Enn Abrëll hat de Guaidó mat e puer Zaldoten den Oppositiounsleader Leopoldo Lopez aus dem Hausarrest befreit.

D'Regierung hat vun engem versichte Putsch geschwat.

Den US-Militär huet sech am Prinzip bereet erkläert, mam Guaido ze schwätzen. Och den US-amerikaneschen Ausseminister Mike Pompeo huet eng militäresch Interventioun am Venezuela net ausgeschloss. Hien huet viru puer Deeg awer betount, hie géif eng friddlech Léisung virzéien.