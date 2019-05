9 Kandidate wëllen d'Amt vun der Presidentin Dalia Grybauskaite iwwerhuelen. D'"Bernsteenlady" däerf no zwou Amtszäiten elo net méi untrieden.

Si wollt d'Land vu Korruptioun a Vetternwirtschaft befreien. Vill Litauesch Journaliste constatéieren awer, dass si dee Kampf éischter verluer hätt. An der Dageszeitung ''Litauens Morgen'' steet zum Beispill, d'Presidentin hätt innepolitesch net gutt agéiert, no baussen awer, hätt si eng streng Linn géintiwwer Russland gehat, an do hätt si Konsequenz bewisen.

9 Kandidaten trieden also un, fir d'Relève z'iwwerhuelen. Virop d'Wirtschaftswëssenschaftlerin Ingrida Simonyte. Si trëtt fir de konservativen ''Vaterlandsbond'' un. Hir gëtt nogesot, sech politesch un der aktueller Presidentin z'orientéieren. A si läit an de Sondagë vir.

Och den Gitanas Nauseda hätt gutt Chancen. Hien ass en Ökonom ouni Partei, dee virun allem de Commerce vum Land stäerke wëll.

Drëtten Konkurrent mat gudde Kaarten ass den Saulius Skvernelis, vum Bond vun de Baueren a Gréngen. Hien ass aktuell de Premierminister vu Litauen.