An engem Zëmmer an enger Pensioun goufen um Samschdeg de Mëtteg d'Läiche vun zwou Fraen an engem Mann entdeckt, déi all Feiler an hire Kierper haten.

D'Police konnt am Zëmmer vun den Doudegen och zwou Armbrüste sécherstellen. Aktuell rätselen d'Ermëttler nach, wéi et zu dësem trageschen Tëschefall komm ass, eng Autopsie gouf ordonnéiert. Et gëtt awer ausgeschloss, datt nach weider Leit un dësem Dout bedeelegt waren. Mataarbechter vun der Pensioun haten d'Läiche e Samschdeg am Zëmmer entdeckt. Dobäi handelt et sech ëm e Mann vun 53 Joer an zwou Frae vun 33 respektiv 30 Joer, déi all déi däitsch Nationalitéit hunn. Wéi d'Police matdeelt, kommen de Mann an déi 33 Joer al Fra aus Rheinland-Pfalz, déi 30 Joer al Fra aus Niedersachsen. Wéi d'Verhältnis tëscht de Persounen ass, ass och onkloer.