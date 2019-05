Den Deniz Yücel sot virun engem däitsche Geriicht aus, datt hie gefoltert gi wier. Ankara wëll dës Ausso awer net esou stoe loossen.

D'Tierkei streit d'Virwërf vum däitsche Journalist Deniz Yücel of, hie wier am Prisong gefoltert ginn. De Welt-Korrespondent, deen ee Joer an der Tierkei am Prisong souz, hat e Freiden an Däitschland viru Geriicht ausgesot, hie wier gefoltert ginn.

Den zoustännege Parquet hätt dës Reprochen ënnersicht a festgestallt, dass se falsch wieren, heescht et vun Ankara. D'Tierkei géif d'UNO-Antifolterkonventioun anhalen, zanter 2003 géif eng Null-Toleranz Politik konsequent ëmgesat ginn.