D'Vereenten Natiounen hunn de Réckzuch confirméiert, nodeem d'Regierung de Rebelle virgeworf hat, dëse just virzespillen.

Am Yemen sinn d'Hussi-Rebellen am Gaange sech, wéi ofgemaach, vu strategesch wichtegen Häfen zréckzezéien, dat confirméieren um Sonndeg d'Vereenten Natiounen. D'Regierung hat de Rebellen ënnerstallt, de Réckzuch nëmme virzespillen. D'Vereenten Natiounen hätten d'Situatioun an deenen dräi Häfen iwwerwaacht, d'Garde Côte hätt elo d'Verantwortung fir d'Sécherheet iwwerholl.

De Réckzuch aus der Hafestad Hodeida war eng vun de Konditiounen am Accord, deen d'Regierungstruppen an d'Rebelle mat der Mediatioun vun der UNO am Dezember a Schweden ausgehandelt haten.

Doduerch soll humanitär Hëllef fir d'Bevëlkerung kënnen an d'Land erakommen. D'Situatioun am Yemen gëllt als eng vun de schlëmmsten humanitäre Krise weltwäit.