Zu Dablo am Burkina Faso gouf et eng Attack wärend der Mass an enger kathoulescher Kierch.

Dobäi wiere sechs Persounen ëm d'Liewe komm, sot de Buergermeeschter vun der Stad, dorënner och de Paschtouer. D'Sécherheetsautoritéite sinn op der Sich no den Ugräifer, et sollen 20 bis 30 Persounen un der Attack bedeelegt gewiescht sinn. Um Samschdeg hat déi franséisch Arméi am Burkino véier Faso Geiselen befreien. Zwee vun hiren Zaldoten hunn den Asaz awer net iwwerlieft.