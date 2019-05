De César Gonzalez, esou de biergerlechen Numm vum "Silver King", gouf bekannt duerch seng Roll als Béisen am Film "Nacho Libre".

Bei sengem Match um Samschdeg den Owend zu London, wou de "Silver King" géint den "Juventud Guerrera", béid bekannt aus der fréierer WCW, ugetrueden ass, ass den 51 Joer ale Sportler zesummegebrach. Dat huet den Organisateur vum Event zu London "Roundhouse" matgedeelt. D'Rettungsekippe waren innerhalb vu 5 Minutten, nodeem den Noutruff declenchéiert gouf, op der Plaz, ma si konnten dem Wrestler net méi hëllefen.

Videoopname weisen, wéi de Guerrera säi Géigner op d'Matt geluecht huet an de Match gewonne konnt. De Guerrera huet seng Show weider duerchgezunn a sech feiere gelooss, wärend awer schonn direkt aner Membere vun der Organisatioun bei de Silver King gelaf sinn, fir no him ze kucken.

Den Tëschefall gëtt vun der Londoner Police ënnersicht, déi den Doud vum César Gonzales als "net verdächteg" astufen. De fréiere President vun der WCW Eric Bischoff huet sech betraff gewisen iwwert den Dout vum "Silver King". Dëse wier e Grond gewiescht, datt déi mexikanesch Versioun vum Wrestling de "Lucha Libre" an den USA ëmmer méi bekannt gouf.