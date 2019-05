Iwwer 99% vun de Stëmme sinn ausgezielt: de Wirtschaftsexpert a ganz nei an der Politik, den Nauseda, läit vir mat 31%.

Déi fréier konservativ Finanzministesch Simonyte kënnt op knapp 29%.

Déi zwee trieden also am zweeten Tour géinteneen un. Den aktuelle Regierungschef läit bei 21% an huet säi Récktrëtt annoncéiert. Den zweeten Tour ass elo de 26. Mee parallel mat den Europawalen.