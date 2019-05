E Kriminalfall hält Däitschland an Otem. Antëscht sinn déi doudeg Kierpere vu fënnef Persoune fonnt ginn, 3 koumen duerch Feiler aus engem "Fitschebou" ëm.

Vun dohier geet an Däitschland och vum "Armbrust-Fall" rieds.

An der bayerescher Stad Passau waren iwwer de Weekend an enger Pensioun dräi doudeg Persoune fonnt ginn, déi Feiler an hire Kierperen haten. Bei den Doudegen huet et sech ëm ee Mann vun 53 Joer an ëm zwou Fraen am Alter vun 30 an 33 Joer gehandelt.

Nieft de Läiche louchen dräi Armbrusten, also Fitschebéi, een dovunner soll net benotzt gewiescht sinn. Déi 30 Joer al Fra louch um Buedem, de Mann an déi 33 Joer al Fra goufen am Bett fonnt.

E Méindeg koum d'Nouvelle, datt an Niedersachsen an der Wunneng vun der 30 Joer aler doudeger Fra zwou weider Läiche fonnt goufen - et soll sech dobäi ëm zwou Fraen handelen.

Detailer huet d'Police e Méindeg keng genannt, aktuell géifen d'Identitéite vun deene Persounen an en eventuelle Liene zu de Läichen zu Passau gepréift ginn.