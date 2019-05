Bei der Renconter zu Sotschi ass och de russeschen Ausseminister Lawrow dobäi.

Et handelt sech ëm déi ranghéchste Renconter tëscht Vertrieder vun den USA a Russland zanter dem Sommet tëscht dem US President Trump an dem Wladimir Putin am Juli 2018 zu Helsinki. Ee wichtege Sujet dierft de Konflikt ronderëm d'Atomofkommes mam Iran sinn. Russland hält weiderhin um Accord fest, den den Donald Trump virun engem Joer eesäiteg gekënnegt hat.

Am Konflikt tëscht den USA an dem Iran wiisst d'Angscht virun enger militärescher Eskalatioun ëmmer méi. Déi däitsch Regierung wier extrem besuergt a wéilt net, dass et zu sou enger Eskalatioun kënnt, sot e Méindeg den Ausseminister Heiko Maas no Gespréicher mat sengem amerikaneschen Homolog Mike Pompeo zu Bréissel.

An tëscht ginn et Informatiounen, dass et Sabotage-Aktiounen géintiwwer Handelsschëffer am Golf vum Oman soll ginn hunn. Doduerch kéint sech d'Situatioun weider verschäerfen. Den US-President huet iwwerdeems verschidde Menace formuléiert. Un d'Adresse vun Teheran sot hien, dass et ee grousse Problem géif ginn, wann eppes geschitt. Si wieren dono keng glécklech Mënsche méi.