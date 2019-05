No der Eskalatioun am Handelskrich mat China ruddert den amerikanesche President Donald Trump nees e bëssen zeréck.

Hien huet eegenen Aussoen no nach net driwwer decidéiert seng Politik weider ze verschäerfen. Um Bord vum Sommet vun de groussen Industrielänner Enn Juni zu Osaka a Japan wéilt hie mam chinesesche Staats- a Parteichef Xi Jinping schwätzen, sou den Donald Trump. D'Onsécherheet am Handelskrich tëscht deenen zwou gréisste Wirtschaftsmuechten huet haut dofir gesuergt, dass och déi asiatesch Bourssen an de Keller gerutscht sinn.