Monsanto gouf op en neits wéinst dem Herbizid Roundup veruerteelt, déi Kéier zu enger Geldstrof an Héicht vun ëmgerechent 1,78 Milliarden Euro.

Dat huet ee Jury am US Bundesstaat Kalifornien decidéiert. Et war schonn den drëtte Prozess bei deem d'Duechtergesellschaft vum däitsche Bayer-Konzern Monsanto veruerteelt gouf.

Eng pensionéiert Koppel hat de Konzern verklot, well se Roundup fir hir Kriibskrankheet responsabel mécht. D'Affekote vun deenen zwou Persounen hu vun enger historescher Strof geschwat. Bayer huet iwwerdeems matgedeelt, dass ee vun der Decisioun vum Jury enttäuscht wier an an Appell geet.

Bayer hat Monsanto d'lescht Joer fir ronn 56 Milliarden Euro kaf a steet dowéinst massiv ënner Drock. An den USA kloen dausende vu Kriibspatienten wéinst dem Herbizid géint de Chimiekonzern.