Op d'mannst 5 Doudeger, dat ass de Bilan nodeems virun der Küst vun Alaska zwee Waasserfliger an der Loft matenee kollidéiert sinn.

Dat huet déi zoustänneg Reederei matgedeelt, déi sou Volle fir d'Passagéier vum Croisièresschëff "Royal Princess" organiséiert hat. 10 vun deenen am ganze 16 Passagéier an deenen zwou Maschinne goufe blesséiert aus dem Waasser gebuergen. Eng Persoun gëtt nach vermësst. Dräi Blesséierter sinn an engem kriteschen Zoustand. Wéi et genee zu dësem Ongléck konnt kommen, ass nach net gewosst.