Een amerikaneschen Aventurier ass eegenen Aussoen no op ee vun den déifste Punkte vun der Äerd getaucht an huet do Offall fonnt.

De Victor Vescovo sot, dass hien e puer mol am Pazifik getaucht ass, op eng Déift vu bal 11.000 Meter. Domat géif et sech no Donnéeë vun der Expeditioun ëm den déifsten Dauchgang vun engem Mënsch an der Geschicht handelen. Während enger vun dësen Touren hätt hien Offall fonnt, dee vum Mësch staamt. Et wier net ganz kloer, ëm wat et sech gehandelt huet, mä et wier sécher vu Mënschenhand gemaach ginn, sou den Victor Vescovo.