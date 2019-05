D'amerikanesch Regierung denkt, wéi et schéngt, iwwer militäresch Optiounen no, fir de Fall, datt den Iran säin Atomprogramm géif relancéieren.

Eng Optioun wier, fir 120.000 Zaldoten an den Noen Osten ze schécken

Fir weider Spannunge suergt och, datt en Dënschdeg an der Mëttesstonn Pëtrolspipeline-Anlagen a Saudi Arabien, dem Äerzfeind vum Iran, mat Dronen attackéiert goufen. Eng Installatioun stoung direkt a Flamen, d'Pipeline goufen doropshin aus Sécherheetsgrënn zougedréit.

Virun e puer Deeg haten d'Vereenegt Arabesch Emirater, ee weideren Äerzfeind vun Teheran, Sabotage u Pëtrolstanker gemellt.

Duerch d'Blumm gouf mam Fanger op d'Iraner gewisen.

Déi däitsch Regierung wier extrem besuergt a wéilt net, dass et zu sou enger Eskalatioun kënnt, sot den Ausseminister Heiko Maas e Méindeg no Gespréicher mat sengem amerikaneschen Homolog Mike Pompeo zu Bréissel.

Antëscht ginn et Informatiounen, dass et Sabotage-Aktiounen géintiwwer Handelsschëffer am Golf vum Oman soll ginn hunn. Doduerch kéint sech d'Situatioun weider verschäerfen. Den US-President huet iwwerdeems verschidde Menace formuléiert.