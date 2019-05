Zu Paräis presentéieren d'Premierministesch Jacinda Ardern an de franséische President Emmanuel Macron e Mëttwoch een Appell géint den Haass am Internet.

Zil vum sougenannte "Christchurch-Appell" wier et, d'Verbreede vun extremistesche Contenuen am Internet ze verhënneren.

D'Attentäter haten d'Attacken op Moscheeë live op Facebook iwwerdroen. Dobäi goufen 51 Mënschen ëmbruecht. Bei dësem Rendezvous zu Paräis dobäi sinn och déi britesch Premierministesch Theresa May an de kanadesche Premier Justin Trudeau. Och Vertrieder vun Twitter goufen invitéiert. Erwaart gëtt och den EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker. Hien hat eng besser Protektioun virun Terrorpropaganda am Internet zu enger vun de grousse Prioritéite vu senger Kommissioun gemaach.

Als Reaktioun op d'Attentater vu Christchurch hat Facebook nei Restriktioune fir d'Plattform annoncéiert. Sou solle User, wa se géint d'Reegele verstoussen, eng bestëmmten Zäit laang keng Live-Videoe méi duerfen iwwerdroen.