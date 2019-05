De Kremlchef Wladimir Putin huet de Rapprochement tëscht béide Länner als credibel bezeechent.

Eréischt viru Kuerzem hätt hien de Pleséier gehat mam US-President Donald Trump ze telefonéieren, sou de Putin en Dënschdeg den Owend wärend enger Renconter mam US-Ausseminister Mike Pompeo zu Sotschi. Hien hätt dee Moment d'Impressioun gehat, dass et am géigesäitegen Intressi wier, déi russesch-amerikanesch Relatiounen nees komplett opzebauen. De Putin hätt mam Donald Trump wärend engem Telefonsgespréich Uganks Mee intensiv doriwwer geschwat. Hie géif elo hoffen, dass et dofir déi néideg Konditioune ginn, sou nach de russesche President.

Russland-Affär

Den Donald Trump Junior, eelste Fils vum US-President, soll bereet sinn an der sougenannter Russland-Affär virun der zoustänneger Kommissioun vum Senat auszesoen. Dat mellen amerikanesch Medien.

Wéi et heescht, kéint esou een eventuelle Sträit tëscht dem Kongress an dem Wäissen Haus evitéiert ginn. De Mann hat Uganks säin Accord ginn, ënnert Ausschloss vum Public, Ried an Äntwert ze stoen. Kuerz drop huet dem Donald Trump säi Fils dunn awer des Zouso, aus onbekannte Grënn, nees zeréckgezunn. Doropshin gouf hie vun der zoustänneger Kommissioun convoquéiert.



Den Donald Trump Junior war am Juni 2016 bei engem Gespréich mat enger russescher Affekotin am Trump Tower zu New York dobäi. Dës hat belaaschtend Material iwwert déi demokratesch Presidentschaftskandidatin Hillary Clinton an Aussiicht gestallt. Trotz der zwee Joer laanger Enquête vum Spezialenquêteur Robert Mueller, gouf de Fils vum amerikanesche President net beschëllegt. Wéi et geheescht huet, géifen et net genuch Beweiser ginn, dass et eng illegal Ofsprooch tëscht dem Trump-Team a Russland a Walkampf 2016 gouf.