D'USA ruffen de Gros vun hirem diplomatesche Personal aus dem Irak zeréck. Concernéiert sinn d'Ambassade zu Bagdad an de Konsulat zu Erbil.

Dat aus Suerg virun enger Eskalatioun vum Sträit mam Iran iwwert den iraneschen Atomprogramm.

Teheran huet jo ugefaangen deen nees ze relancéieren.



Dernieft reprochéieren d'USA dem Iran, amerikanesch Interessien an der Golfregioun ze attackéieren.



Sou goufen et en Dënschdeg jo Attacken mat arméierten Dronen op saudi-arabesch Pëtrolspipelinen. D'amerikanescht Militär an der Regioun gouf och schonn deels en Alerte gesat.