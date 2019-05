Hie wier sech sécher, dass den Iran geschwë wéilt schwätzen, sou den Donald Trump e Mëttwoch op Twitter.

Dass et Strategie-Konflikter a senger Regierung géif ginn, streit den amerikanesche President donieft of. Hien huet Behaaptungen zeréckgewisen, deemno et ee Sträit iwwert de richtegen Ëmgang mam Iran intern a senger Regierung géif ginn. D'USA setzen déi islamesch Republik zanter iwwert engem Joer massiv ënner wirtschaftlechen Drock. Antëscht gëtt oppen iwwert d'Gefor vun engem Krich diskutéiert.