Sechs Méint no engem mäerderesche Bëschfeier am US-Bundesstaat Kalifornien mat 85 Doudesaffer ass d'Brandursaach elo definitiv gekläert.

Wéi d'Pompjeeën e Mëttwoch bekannt ginn hunn, wier dat sougenannt "Camp Fire" duerch Stroumleitunge vum Energieproduzent "Pacific Gas and Electric" ausgeléist ginn. Duerch eng extrem Dréchent, héich Temperaturen a staarke Wand huet sech d'Feier ganz séier ausgebreet.

D'Entreprise hat schonn zouginn, dass hier Stroumleitungen fir d'Katastrophe kéinte responsabel sinn. D'Pompjeeën hunn des Hypotheese elo offiziell confirméiert. Den Energieliwwerant gouf an tëscht scho vun enger Partie Affer souwéi Assurancen an Organisatiounen verklot. Wéinst méiglechem Schuedenersatz a Milliardenhéicht hat d'Entreprise am Januar Faillitte deklaréiert.

Kalifornien leit zanter Joren ënnert enger extremer Dréchent. D'lescht Joer goufen et direkt e puer grouss Bëschbränn. Beim Camp Fire am November zejoert koume wéi gesot 85 Leit ëm d'Liewen. Duerch d'Feier ronderëm d'Stad Paradise goufen iwwer 60.000 Hektar Land zerstéiert. Bal 19.000 Haiser a Gebaier waren de Flamen zum Affer gefall. Et war dat schlëmmste Feier an der Geschicht vu Kalifornien.