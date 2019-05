Zu Treier gouf e 37 Joer alen Tunesier festgeholl, deen illegal wollt an Däitschland areesen. De Mann koum aus Lëtzebuerg.

Éischten Ermëttlungen no hat de Mann keng Erlaabnis an Däitschland anzereesen an no him gouf gesicht, ënnert anerem matengem Haftbefehl vum Parquet a vum Amtsgericht Frankfrut, a béide Fäll wéinst Déifstall. Géint de Mann lafen donieft Verfahre wéinst 2 méi schwéiere Fäll vun Déifstall an dem Verstouss géint d'Asylgesetz, mat zousätzlech 2 Schengen-Fahndunge vun Italien.

Hie koum an d'JVA Tréier.