Dëse Plang géif dofir suergen, dass déi ganz Welt d'USA fir hiren Immigratiounsmodell géif beneiden, sou den Donald Trump am Rousegaart vum Wäissen Haus.

D'Reform gesäit ënnert anerem eng däitlech Hausse vun der Immigratiounsquote fir qualifizéiert Personal vir. Ee groussen Deel vun den Immigrante misst duerch Leeschtung a Kënnen an d'Land kommen, sou den amerikanesche President. D'Reforme gesinn ënnert anerem vir, dass Auslänner mussen Englesch léieren an een Naturalisatiounstest musse maachen, ier si an d'Land duerfen.