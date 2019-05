Zu engem extrem grausame Virfall koum et elo zu Chicago. Eng Mamm an hir Duechter hunn d'Fra kalbliddeg ëmbruecht an d'Kand aus hir erausgeschnidden.

D'Mamm an d'Duerschter sollen déi jonk Fra mat Hëllef vu Kleeder fir de Puppelchen an eng Wunneng gelackelt hunn, se do mat engem Kabel erwiergt an de Puppelchen op eng extrem brutal Manéier aus dem Bauch erausgeschnidden hunn. Och wann dat Ganzt wéi eng Zeen an engem Horrorfilm klengt, ass dëst effektiv zu Chicago passéiert. D'Fra déi ëmbruecht gouf a schonn zënter Abrëll vermësst gouf, war nëmme 19 Joer al. D'Läich gouf am Hannerhaff vun der Wunneng vun de Beschëllegten, méi genee an engem Dreckscontainer, fonnt. Wéi déi US-amerikanesch Medie schreiwen, soll de Neigebuerene nach liewen, offiziell Informatiounen iwwert den Zoustand vum Kand sinn nach onkloer. Béid Beschëllegt, eng Mamm vu 46 Joer an hir Duerschter vu 24 Joer goufe festgeholl a stinn elo ënner Mordverdacht. Och de 40 Joer ale Frënd vun der Mamm gouf wéinst eventueller Hëllef beim Mord festgeholl. D'Affer soll béid Fraen iwwert Facebook kennegeléiert hunn, well dës Kleeder fir de Puppelchen offréiert hunn.