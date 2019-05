Zanter annerhallwem Joer regéiert d'Koalitioun ÖVP/FPÖ an Éisträich. E Video aus dem Joer 2017 vum Vizekanzler huet elo fir eng Regierungskris gesuergt.

Den éisträichesche Bundeskanzler Sebastian Kurz schléisst eng weider Zesummenaarbecht mam Vizekanzler an FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aus. Dës Informatioun läit der Noriichtenagence dpa vir.

De Kurz wëllt e Samschdeg de Mëtteg offiziell Positioun huelen, dat nodeems ee Video verëffentlecht gouf, dee säi Vizekanzler Strache nawell an d'Laberente bréngt.

Konkret geet et ëm eng Opnam aus dem Joer 2017, wéi an Éisträich Wale waren. Am Video gesäit een den Heinz-Christian Strache mat enger Russin op Ibiza, déi ee Gespréich doriwwer féieren, wéi d'Fra an Éisträich kéint Investissementer maachen an de Walkampf vun der rietspopulistescher FPÖ kéint ënnerstëtzen, an am Géigenzuch Staatsopträg kéint kréien.

Wéi d'Süddeutsche Zeitung an de Spiegel schreiwen, war d'Treffen als Fal fir den FPÖ-Politiker organiséiert ginn.