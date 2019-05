De President am Venezuela, den Nicolas Maduro, huet iwwerdeems och Norwegen Merci gesot, fir seng Vermëttlerroll.

E Freideg hat Norwegen confirméiert, datt et am Sträit tëscht dem President an der Oppositioun vermëttelt hätt, a preliminär Kontakter op d'Bee gestallt hätt.

Et wier een Ufank, fir mat der Oppositioun ze diskutéieren, sot de Nicolas Maduro viru Militärleit, e Freideg den Owend. Zanter Méint liwwere sech de Juan Guaidó an den Nicolas Maduro ee politesche Muechtkampf, dat um Réck vun der Populatioun, déi ënnert prekäre Konditiounen am Land liewe muss.

De President am Venezuela, den Nicolas Maduro, huet och een Appell un d'Populatioun am Land gemaach, fir mat friddlech Weeër no Léisungen ze sichen.