Am Sträit doriwwer ob dem amerikanesche President Donald Trump seng Steiererklärung publizéiert gëtt oder net, geet d'Affär elo op d'Geriicht.

Eng Kommissioun vum Kongress hat de Justizminister Steven Mnuchin erëm opgefuerdert, dës Deklaratioun ofzeginn, fir datt se hätt kéinte verëffentlecht ginn. Dës Kéier gouf et eng rechtlech verbindlech Invitatioun. De Justizminister ass awer och dëser net nokomm an huet erkläert, datt d'Publikatioun kee legitimt Zil hätt.

Elo wëll den demokratesche Chef vun der Steierkommissioun déi ganz Affär virun d'Geriicht zéien. Wéi de Richard Neal dem Noriichteportal "Roll Call soll erkläert hunn, wier hien dovunner ausgaangen, mam Justizminister net weider ze kommen, an dofir géif hie schonn déi nächste Woch viru Geriicht goen. Do soll dann decidéiert ginn, ob d'Steierkommissioun am Kongress d'Recht huet, Accès op d'Steierdeklaratiounen vun all US-Bierger ze hunn.