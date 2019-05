Kanada, Mexiko an d'USA verzichten op Deeler vun hire Stroftaxen.

Wéi d'USA an de Kanada e Freideg annoncéiert hunn, géifen dës Taxen op Stol an Aluminium opgehuewe ginn. Och d'Taxen op Produiten aus Mexiko sollen no an no ofgebaut ginn, esou den amerikanesche President Donald Trump. Deen hat viru genee engem Joer d'Taxe vun 10 op 25 Prozent gehéicht.

Hannergrond vun der rezenter Mesure ass d'Handelsofkommes tëscht den dräi Länner. D'Stroftaxen haten an den Negociatioune fir een neien Accord gehënnert.