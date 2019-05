An Australien gëtt de Moment een neit Parlament gewielt. Fréi an der Nuecht op e Samschdeg eiser Zäit sinn déi éischt Wallokaler opgaangen.

17 Milliounen Australier sinn opgeruff, hir Stëmm ofzeginn. An do kéint et eng ganz knapp Course ginn. Déi oppositionell Labour-Partei huet d'Nues nämlech ganz knapp vir a kéim de leschten Ëmfroen no op 51 Prozent. Dat virun der konservativer Partei vum aktuelle Premier Morrison.

Ee Sujet, deen d'Walcampagne an Australien dominéiert hat, an och decisiv fir eng Victoire kéint sinn, ass de Klimachangement an d'Klimapolitik.