Elo huet den 1. Republikaner am Kongress sech dofir ausgeschwat eng Prozedur ze lancéieren, fir den US-President vu senge Funktiounen ze entbannen.

Den Deputéierte fir de Bundesstaat Michigan, den Justin Amash huet iwwert Twitter annoncéiert, datt de Spezialrapport iwwert d'Russland-Affär vum Enquêteur Robert Mueller, genuch Beweiser géif liwweren, datt den Trump zum Beispill d'Justiz behënnert hätt.

Den Amash geet awer nach méi wäit. Wéi hie schreift, géif hien dem amerikanesche Justizminister Barr och Reproche maachen. Deen hätt dem Kongress ee Resumé vu 4 Säite virgeluecht, an erkläert, datt de Rapport vum Mueller den Trump géif entlaaschten, domadder hätt de Barr d'Kongressmembere wéilten an eng falsch Richtung leeden. All Persoun, déi net President vun de Vereenegte Staate wier, géif am Fall wou hien concernéiert wier, wéinst de Beweiser an deem Rapport ugeklot ginn, esou den Justin Amash.