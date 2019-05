Dat soll méi streng ginn. No den Terrorattacken 2015 a Frankräich, goufen an der EU d'Waffegesetzer méi strikt. Dat soll elo och an der Schwäiz geschéien.

Zum Beispill goufen hallefautomatesch Waffe verbueden. An der Schwäiz, wat zwar net EU-Member ass, dofir awer duerch Accorden mat der Unioun verbonnen ass, soll elo d'Legislatioun ugepasst ginn. Wann d'Bierger dat awer refuséieren, kéint d'Schwäiz aus dem EU-Schengeraum ausgeschloss ginn.