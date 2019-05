Am Kontext vun der sougenannter Video-Affär plangt de Bundeskanzler Sebastian Kurz den FPÖ Inneminister Herbert Kickl vu sengem Poste ze entloossen.

Hie géif dovun ausgoen, dass de Bundeskanzler dem Bundespresident och proposéiert, den Inneminister vu senger Regierungsverantwortung ze entbannen, sot de Kanzleramt-Minister Gernot Blümel e Sonndeg den Owend um ORF. Dëst wier néideg, fir déi ganz Affär am Detail nom Ibiza-Video opzeklären. D'FPÖ huet doropshin domat gedreet, dass am Fall, wou den Inneminister misst säin Hutt huelen, all hir Minister d'Regierung géife verloossen.

No Aussoe vum éisträichesche Kanzler, kéint dëse Skandal och strofrechtlech Konsequenze fir den demissionäre Vizekanzler an FPÖ Chef Strache hunn.

D'Enquêtë géifen elo weisen, wat geschitt, sou de Sebastian Kurz géintiwwer der Bild-Zeitung. De Contenu vum Video wier ganz grave, well den Heinz-Christian Strache sech oppen zur Korruptioun bekannt an Attacke géint déi fräi Presse gemaach hätt. Dat géif d'Enn vum Strache senge politeschen Aktivitéiten a wahrscheinlech och strofrechtlech Konsequenze bedeiten, sou de Bundeskanzler.

De Skandal war duerch ee Video opgeflunn, deen heemlech opgeholl gi war an, an deem sech de fréiere Vizekanzler virun de Parlamentswalen 2017 bereet erkläert huet, als Géigeleeschtung fir illegal Walkampfspenden, ëffentlech Opträg un d'Niess vun engem russeschen Oligarch ze verginn.