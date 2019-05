Den nei gewielte President vun der Ukrain Wolodymyr Selenskyj huet e Méindeg offiziell säi Mandat ugetrueden.

De fréiere Komiker trëtt dëse Méindeg säin neit Amt an der Ukrain un. Am Parlament huet hie keng Majoritéit, fir Reformen duerchzesetzen. Elo soll et Neiwale ginn an zwee Méint, also virum reguläre Rendezvous am Oktober.

Den neie President huet och annoncéiert, datt d'Immunitéit vun den Deputéiert opgehuewe gëtt an eng Initiativ lancéiert gëtt géint Beräicherung am Amt. De Chef vum Geheimdéngscht an de Procureur général sollen och entlooss ginn.

Den 41 Joer ale Selenskyi ass dee jéngste President, deen d'Ukrain jee hat. Hie steet fir eng proeuropäesch Linn.

De Schauspiller, dee jorelaang an enger Serie de President gespillt huet, léisst den Oligarch Poroschenko of, dee vum Vollek ofgewielt gouf.