4 Deeg, nodeems déi däitsch Hëllefsorganisatioun Sea-Watch 65 Bootsflüchtlingen gerett hat, hunn déi italienesch Autoritéiten d'Schëff confisquéiert.

Déi italienesch Police huet d'Sea-Watch 3 e Sonndeg an den italienesche Gewässer immobiliséiert. Déi lescht 47 Migranten déi nach u Bord waren, goufen e Sonndeg den Owend mat Motorbooter op d'Insel Lampedusa bruecht.

Den Inneminister Matteo Salvini huet schockéiert reagéiert. All d'Migrante wieren u Land a wiere vun der italienescher Populatioun begréisst ginn, sou d'Hëllefsorganisatioun e Sonndeg den Owend op Twitter. Grazie Italia!, huet et do geheescht.

D'Schëff, dat ënnert dem hollännesche Fändel fiert, hat am ganze 65 Migranten d'lescht Woch virun der libescher Küst opgeholl. Den italieneschen Inneminister hat den Equipage virdru gewarnt an d'Géigend vun den italienesche Gewässer ze kommen. D'Häfe géifen zoubleiwen. Dass d'Migranten um Enn vun den italieneschen Autoritéiten op d'Insel Lampedusa bruecht goufen, soll de Salvini an den Noriichte gewuer gi sinn.