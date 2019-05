D'Suitte vum Handelskonflikt kréien och europäesch Firmaen ëmmer méi hefteg ze spieren.

D'Stroftaxen, déi d'USA a China sech géigesäiteg operluecht hunn, huelen ëmmer méi grouss Ausmoossen un. All drëtt Entreprise aus der EU, déi a China aktiv ass, gëtt negativ beaflosst. Dat geet aus enger Ëmfro vun der europäescher Chambre de Commerce zu Peking ervir.

Wéi et heescht, géif d'Resultat vun der Ëmfro den Erwaardunge widderspriechen, dass europäesch Entreprise vun den Taxe géife profitéieren. D'Hoffnung, dass d'Chinesen amplaz bei amerikanesche Firmaen einfach méi bei der europäescher Konkurrenz bestellen, hätt sech bis ewell net confirméiert. Manner wéi fënnef Prozent vun den europäeschen Entreprisen, déi gefrot goufen, gesi positiv Repercussiounen op hiert d'Geschäft. Villméi suergt dee permanente Konflikt fir eng allgemeng schlecht Stëmmung an der Ekonomie.

D'Ëmfro gouf am Januar an am Februar duerchgefouert, deemno nach ier sech den Handelssträit tëscht deenen zwou gréisste Wirtschaftsmuechten zougespëtzt hat.