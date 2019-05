Am Kader vum sougenannten Ibiza-Skandal an Éisträich, brécht d'Regierung nach virun de geplangten Neiwalen am Hierscht auserneen.

Nodeems de Bundeskanzler Sebastian Kurz e Méindeg den Owend gefuerdert hat, dass den FPÖ-Inneminister Kickl misst säin Hutt huelen, sinn all d'Minister vun der FPÖ aus der Regierung zeréckgetrueden. D'Partei hat scho virum Kurz senger Fuerderung domat gedreet, d'Koalitioun mat der ÖVP ze verloossen, sollt de Kanzler dem Inneminister säi Récktrëtt verlaangen. Hir Posten dierften elo bis déi virgezunnen Neiwale mat Experten a Spëtzebeamte besat ginn.

Allerdéngs steet och dem Kanzler Sebastian Kurz säi Posten op der Kipp. Sollt de Koalitiounspartner vu bis elo an déi oppositionell Sozialdemokraten am Parlament fir ee Mësstrauensvotte stëmmen, géif an Éisträich fir d'éischte Kéier ee Regierungschef op dës Manéier ofgewielt ginn. Et gëllt als wahrscheinlech, dass d'Parlament d'nächst Woch e Méindeg fir eng Spezialsëtzung beienee kënnt an iwwert en entspriechende Mësstrauensvotte debattéiert. Sollt et souwäit kommen, misst de Bundespresident Alexander Van der Bellen een neie Kanzler nominéieren.