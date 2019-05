Wéi et heescht, wieren 80% vun deenen ongeféier 28 Milliounen Jemenitten op Hëllef ugewisen.

De mäerderesche Biergerkrich am Jemen huet dat scho batteraarmt Land op der arabescher Hallefinsel, no Estimatioune vun de Vereenten Natiounen, Joerzéngten an d'Vergaangenheet katapultéiert. De Jemen wier no véier Joer Krich a senger Entwécklung bal ëm ee Véierelsjoerhonnert zeréckgeheit ginn, heescht et vu Säite vum UN-Entwécklungsprogramm. Wéi et heescht, wieren 80% vun deenen ongeféier 28 Millioune Jemenitten op Hëllef ugewisen. Zéng Millioune Leit wiere wuertwiertlech eng Moolzecht vum Verhéngeren ewech, sou den Direkter vum UNDP gëschter zu New York.

Am Jemen kämpfen d'Huthi-Rebelle géint déi international unerkannte Regierung vum Land. Eng Militärallianz, déi vum räichen Nopeschland Saudi-Arabien finanzéiert gëtt, ënnerstëtzt d'Regierung zanter 2015 aus der Loft an huet mat Bombardementer grouss Deeler vun der Infrastruktur am Jemen zerstéiert an ëmmer nees Zivilisten attackéiert.