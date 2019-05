No enger vergläichsweis méi roueger Zäit a Groussbritannien, kënnt a Saache Brexit nees Beweegung an d'Spill.

Déi britesch Premierministesch Theresa May wëll d'Parlament zu London iwwert e méiglechen zweete Referendum ofstëmme loossen.

Dat huet d'May wärend enger Ried en Dënschdeg zu London gesot.

An engems huet d'Theresa May ee Vott iwwert een neien Austrëttsaccord ugekënnegt an ee Vott an der Fro op Groussbritannien nach eng Zäit laang an der Zollunioun mat der EU soll bleiwen.