De syresche Regimme vum President Baschar al-Assad soll während enger Attack de leschte Sonndeg am Nordweste vum Land chemesch Waffen agesat hunn.

Den amerikaneschen Ausseministère ass am Gaangen deementspriechend Indicen ze iwwerpréiwen. Et war op en neits d'Warnung, dass d'USA an hir Alliéiert séier an adaptéiert reagéieren, sollt de Regimme vum Baschar al-Assad chemesch Waffe benotzen, sou d'Porte Parole vum US Ausseministère.

Den amerikanesche President Donald Trump a seng Regierung hunn dem syresche Staatschef an der Vergaangenheet schonn e puer mol mat uerge Konsequenze gedreet, am Fall wou chemesch Waffen an den Asaz sollte kommen. A Syrien ginn et ëmmer nees Informatiounen iwwer presuméiert Gëftgasattacken, wärend deenen dacks och Zivilisten ëm d'Liewe kommen.