Den éisträichesche Bundespresident Alexander Van der Bellen huet en Dënschdeg probéiert dem éisträichesche Vollek Courage ze maachen.

D'Land stécht den Ament an enger déiwer Regierungskris. Hien huet wärend enger Usprooch en Dënschdeg Owend viru Politikverdrossenheet gewarnt. De Bundespresident huet sech awer och fir d'Bild entschëllegt, dat d'Politik elo grad hannerlooss hätt.

Mat Bléck op déi nächst Deeg huet den Alexander Van der Bellen op en neits un déi staatspolitesch Responsabilitéit vun de Politiker a Parteie vum Land appelléiert. Si sollten net drun denken wat si kuerzfristeg fir sech selwer kéinten eraushuelen, mä si missten drun denken, wat si fir Éisträich kéinte maachen.

D'Land stécht zanter der Publikatioun vun engem skandaléise Video aus dem Joer 2017, duerch de Spiegel an d'Süddeutsche Zeitung, an enger schwéierer Regierungskris. An tëscht sinn d'FPÖ-Minister kollektiv aus der Regierung zeréckgetrueden. Donieft kéint de Kanzler Sebastian Kurz, nächste Méindeg duerch ee Mësstrauensvotte am Parlament, säi Poste verléieren.