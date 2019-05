No engem déidlechen Accident koum et zu engem laange Stau, well vill Leit Fotoe wollte maachen. En däitsche Polizist huet dowéinst radikal duerchgegraff.

E ganz spezielle Reportage hunn d'Kollege vum BR24 publizéiert. E Journalist war mat der Kamera bei engem déidlechen Accident op der däitscher A6 dobäi. Vill Automobiliste hunn hei extra lues gemaach beim laanschtfueren, fir Fotoe vun der schlëmmer Zeen ze maachen.

"Sie wollen tote Menschen sehen? Fotos machen? Schämen sollten Sie sich!" Bei einem tödlichen #Unfall auf der A6 hat die #Polizei die #Gaffer zur Rede gestellt. pic.twitter.com/EUtA8uoImh — BR24 (@BR24) May 21, 2019

Dat suergt dann och dofir, datt de Stau hannert dem Accident méi grouss gëtt, well d'Chaufferen ebe just ganz lues laanscht fueren, fir déi bescht Foto ze kréien. E Polizist, deen op der Plaz war huet du radikal duerchgegraff. Hien huet déi Automobilisten, déi dëst gemaach hunn, erausgezunn an hinne proposéiert, fir direkt mat bei den Auto ze goen an eng Foto vum Doudegen ze maachen. Dëst hunn d'Leit dunn awer net méi esou witzeg fonnt an hunn dat ofgeleent. De Polizist huet hinnen nach gesot, datt si sech schumme sollen, éier hien hinnen e Protokoll vun 128,50 Euro (145 wier et zu Lëtzebuerg) ausgestallt huet.

"Si musse verstoen, wat si gemaach hunn an dat et eis opgefall ass. Dofir confrontéiere mir si dann direkt mat esou enger Situatioun. Doduerch si se schockéiert a si mierken, datt dat hei kee Spill ass. Et ass déi traureg Wourecht" sot den Stefan Pfeiffer, de Polizist am Video, dono de Journaliste vu BR24.

Beim Doudegen handelt et sech ëm e 47 Joer ale Mann aus Ungarn. Hie war, aus bis elo nach ongekläerte Grënn, engem Auto mat enger Remorque, déi däitlech méi lues gefuer ass, hannendrop gerannt, dat op der A6 tëscht Roth an Nürnberg.

Déi ganz Aktioun ass wuel e bësse radikal a politesch och net ganz korrekt, ma se wäert wuel awer en Effekt op d'Chaufferen hunn, déi hei d'Fotoe wollte maachen.