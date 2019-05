D'europäesch Geriichtsinstanzen hunn d'franséisch Rietspopulistin Marine Le Pen dozou veruerteelt, 300.000 Euro un d'Europaparlament zeréckzebezuelen.

Et geet drëm, datt d'Le Pen an eng Rei aner Membere vum Rassemblement National tëscht 2009 an 2017 Mataarbechter als parlamentaresch Assistente solle bezuelt hunn, déi a Wierklechkeet awer fir d'Partei selwer geschafft sollen hunn.



D'Marine Le Pen huet annoncéiert, fir d'Affär op den Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter ze bréngen.

Si nennt d'Uerteel, wat puer Deeg virun den Europawale koum, eng politesch motivéiert Sténkbomm.