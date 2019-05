Hannergrond vum Opstocke vun den Truppen an der Regioun sinn d'Spannungen, déi sech ëmmer weider tëscht den USA an dem Iran verschäerfen.

Déi supplementäre Männer a Fraen an Uniform solle haaptsächlech "schützend" Aufgaben iwwerhuelen, huet den US-President annoncéiert. Aktuell huet d'USA am Noen a Mëttleren Osten tëscht 60.000 an 80.000 Zaldote stationéiert.