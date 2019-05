En amerikanescht Geriicht huet d'Pläng vum President Donald Trump, fir d'Finanzéierung vum Bau vun enger Mauer un der Grenz mat Mexiko, virleefeg gestoppt.

Ee Riichter huet e Freideg festgehalen, dass et der Regierung geriichtlech verbueden ass, mat Sue vum Verdeedegungsminister eng Mauer tëscht Yuma an El Paso an de Bundesstaaten Arizona an Texas ze bauen.

Den US-President fuerdert zanter Joren de Bau vun enger Mauer un der Grenz mat Mexiko. Hien huet dat mat der Noutwendegkeet vum Kampf géint déi illegal Immigratioun an den Drogeschmuggel begrënnt. Den amerikanesche Kongress hat refuséiert dem Donald Trump de Bau vun där ëmstriddener Grenzmauer ze finanzéieren den. Den US-President hat dowéinst am Februar den Noutstand ausgeruff.