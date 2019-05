Wärend engem Opstand vu Prisonéier am Venezuela koumen op d'mannst 29 Inhaftéierter ëm d'Liewen.

19 Poliziste goufe wärend deene brutalen Ausenanersetzungen an deem komplett iwwerfëllte Prisong am Nordweste vum Venezuela blesséiert. Wéi et vun offizieller Säit heescht, hätten d'Prisonéier op d'Beamte geschoss a souguer dräi Handgranate gezünt. Do virdrun hat ee Prisonéier direkt e puer Visiteuren als Geisel geholl. Eng Police-Spezialunitéit huet de Prisong doropshi gestiermt.